Ceccarini: "L’agente vuole portare Torreira alla Fiorentina: può essere un’idea per gennaio"
Il giornalista ha parlato a Lady Radio del possibile ritorno del centrocampista uruguaiano in maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2026 13:17
Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha fatto il punto sulle possibili operazioni della Fiorentina in vista del mercato di gennaio, soffermandosi anche sul nome di Lucas Torreira.
"Il suo procuratore vorrebbe riportarlo alla Fiorentina e può rappresentare un’opzione per gennaio. Una valutazione definitiva, però, verrà fatta più avanti, quando arriveremo alla fine di novembre".