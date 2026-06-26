Ceccarini: "La Fiorentina non ritiene incedibile Fagioli. Attenzione al Newcastle se dovesse cedere Tonali"

Le parole di Niccolò Ceccarini sulle possibili cessioni dei giocatori importanti della Fiorentina

Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.

Sugli incedibili e il mercato:

"In questo momento i giocatori su cui la Fiorentina non vorrebbe accettare offerte sono Pongracic e Ranieri in difesa, Comuzzo può partire in prestito.

A centrocampo c'è un altro incedibile che è Ndour e poi c'è Kean. Fagioli non è incedibile. Se Tonali va al Tottenham per 100 milioni, bisogna vedere se il Newcastle si può muovere per Fagioli. Bisogna vedere il giro del mercato, anche Piccoli può partire e per Solomon non è ancora finita. Il diritto di riscatto scade il 30 giugno, la Fiorentina può fare cadere il diritto di riscatto e poi fare un'offerta per 6-7 milioni. Thortsvedt stesso vuole venire alla Fiorentina. Lui non rinnoverà il contratto con il Sassuolo ma i viola non vogliono affondare, Paratici tirerà fuori dal cilindro qualche nome che ancora nessuno ha mai detto."