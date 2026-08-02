Ceccarini: "La Fiorentina lavora per chiudere Joao Mario. Contatti continui con la Juventus"

La Fiorentina lavora per chiudere l'operazione per l'esterno portoghese.

Joao Mario è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo Niccolò Ceccarini, infatti, il club viola sta lavorando per chiudere la trattativa. I contatti con la Juventus sono continui e filtra ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. La dirigenza viola potrebbe così consegnare a Fabio Grosso un nuovo terzino.