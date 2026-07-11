Ceccarini: "La Fiorentina è pronta a chiudere un altro colpo, è in arrivo Oso dal Siviglia"
Secondo l'esperto di calciomercato la trattativa è serrata, con i viola pronti all'accelerata finale.
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 10:57
Sembra in arrivo un'altra fumata bianca in casa Fiorentina, un altro colpo in difesa: secondo l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, i viola in queste ore stanno stringendo col Siviglia per Oso.
La trattativa è sempre più serrata, con i toscani pronti all'accelerata finale, lo scrive su X.