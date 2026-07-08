Ceccarini: "Holm piace alla Fiorentina più di Joao Mario, ma oggi non ci sono trattative in corso"

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta a RadioFirenzeViola per parlare di mercato

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta a RadioFirenzeViola per parlare di mercato, queste le sue parole:

"Holm piace alla Fiorentina, in questo momento non ci sono trattative e offerte per lui, ma sicuramente piace. Piace più lui di Joao Mario per me. Prepariamoci per le convocazioni del ritiro, ci saranno delle sorprese interessante, sia a livello di esclusioni che di ingressi. Dovrebbero esserci giovani interessanti, come Croci e Eghavarebba."