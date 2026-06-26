Ceccarini: "Gosens ha un forte interesse del Betis ma vuole restare a Firenze, Beltran-River c'è ancora una porticina"

Le parole di Niccolò Ceccarini su due operazioni in uscita della Fiorentina

Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.

Sulle cessioni:

"La Fiorentina può prendere in considerazione le offerte per De Gea ma devono essere di gradimento del portiere. Gosens ha un forte interesse del Betis ma lui vuole restare alla Fiorentina. Kean potrebbe essere sul mercato perché ha la clausola rescissoria ma bisogna capire come sta fisicamente. Su questa cosa non si può andare leggeri, se non ha superato i problemi fisici potrebbero riproporsi più avanti.

Il vero nodo di questo mercato saranno le cessioni, hanno una lista enorme di giocatori che rientrano e che devono andare via. Su Beltran forse c'è ancora una piccola porta per il suo trasferimento al River Plate"