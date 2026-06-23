Ceccarini: "Gosens è in uscita; non rientra anche tatticamente nei piani della Fiorentina di Fabio Grosso"

Le parole dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che annuncia la possibile partenza di Robin Gosens

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ha parlato all'interno della puntata serale di Extra Viola in onda su Rtv38.



Ecco le parole del Direttore di TMW sul mercato in uscita della Fiorentina:

"Su De Gea la Fiorentina ha preso la posizione che non è il portiere ideale in questo momento ma è un grande portiere. Se arrivasse un'offerta di gradimento anche al calciatore può partire. Gosens non rientra tatticamente nei piani della Fiorentina ed è normale che si cerchi un'altra soluzione. La Fiorentina preferirebbe prendere un esterno basso a sinistra che sappia coprire la posizione dato che Gosens nasce come quinto a sinistra."