Ceccarini: “Fiorentina forte su Zirkzee in prestito con diritto. Da decidere il riscatto, 5 milioni il prestito”

Fiorentina forte su Zirkzee in prestito con diritto di riscatto

Il noto giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Zirkzee, queste le sue parole:“La Fiorentina è forte su Zirkzee, viola al lavoro con il Manchester United. Prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto. Parti a lavoro per stabilire la cifra finale dell’operazione”