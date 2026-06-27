Ceccarini: "Fiorentina forte su Thorstvedt, c'è l'ok del giocatore. Piace anche Juanlu Sanchez"

Gli sviluppi del mercato viola raccontati da Ceccarini

Nel suo editoriale su TMW, Ceccarini ha parlato anche del mercato della Fiorentina. Commentando il neo acquisto viola, il giornalista ha scritto "E veniamo alla Fiorentina. I viola proprio in queste ore hanno concluso la prima operazione in entrata. È stato infatti raggiunto un accordo con il Gremio per Viery, centrale difensivo di piede mancino, classe 2005. Un affare da 15 milioni di euro più 2 di bonus".

Sul mercato in entrata ed in uscita scrive invece: "I viola sono forti anche su Thorstvedt, che ha deciso di non rinnovare con il Sassuolo. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, la trattativa con il club neroverde però deve ancora entrare nel vivo. Per quanto riguarda la fascia destra in attesa della probabile partenza di Dodô, i viola stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo migliore. L’ultima idea porta a Juanlu Sanchez del Siviglia".