Ceccarini: "Domani giornata decisiva per Moreno, Fiorentina e Venezia devono trovare l'accordo"

Moreno, difensore classe 2003, è uno degli esuberi della Fiorentina

Moreno, dopo il prestito in Liga nel Levante, è tornato alla Fiorentina ed è sul mercato. Il calciatore non è nemmeno stato convocato per il ritiro in Inghilterra e precedentemente ha rifiutato il trasferimento al Wrexham per 8,5 milioni più il 50% della futura rivendita. Adesso la società viola cerca una nuova sistemazione. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW, ha fatto il punto sulla situazione: "E domani si potrà capire se per Moreno la Fiorentina e il Venezia troveranno l’accordo"