Ceccarini: "A Chiesa verrà messa una clausola da oltre 40 milioni di euro"

Niccolò Ceccarini sulla Fiorentina a TMW Radio.

Poco fa a TMW Radio ha parlato Niccolò Ceccarini, su Chiesa e non solo:

"Sono curioso di vedere Federico Chiesa nella partitissima di stasera tra Juventus e Fiorentina, è lui ormai al 100% il gioiello della squadra viola. Sono sicuro che farà una grande partita, perché avrà tanta voglia di dimostrare dal momento che è cresciuto nel vivaio della Fiorentina e sa quanto vale questa partita nell'ambiente di Firenze.

So che Pantaleo Corvino lo vuole legare alla Fiorentina con una clausola da oltre 40 milioni di euro".

Basterà una cifra del genere per tenerlo in viola a lungo?