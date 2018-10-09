CdS Stadio: Missione Simeone in Nazionale per segnare poi in viola. Il Cholito l'unico ad aver segnato in trasferta...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello sport - Stadio, il Cholito Giovanni Simeone è l'unico calciatore della Fiorentina in questo campionato ad aver segnato un goal in trasferta (a...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello sport - Stadio, il Cholito Giovanni Simeone è l'unico calciatore della Fiorentina in questo campionato ad aver segnato un goal in trasferta (a Genova contro la Samp) lontano dal Franchi. Il giocatore adesso in nazionale ha una missione: segnare e sbloccarsi per poi riprendere a gonfiare la rete con la maglia viola. Il figlio d'arte argentino non segna dal 19 Settembre proprio nell'1-1 maturato contro i blucerchiati.