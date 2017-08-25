CdS-Stadio: la Viola ora ha un volto, tutte le certezze di Pioli dopo la notte di Madrid

Il modulo sarà il 4-2-3-1 e l'asse centrale sarà composta da Astori, Badelj e Simeone

La gara con il Real Madrid ha aiutato Stefano Pioli ad avere ulteriori indicazioni: il modulo sarà il 4-2-3-1, quello utilizzato fin dall’inizio. Sportiello titolare, Simeone centravanti, Astori centrale, Badelj regista, questo sarà l’asse. E poi i dubbi sulle ali, perché Chiesa e Dias non sono ancora in forma, così come a destra, dove l’allenatore parmense non ha ancora deciso tra Tomovic e Gaspar.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio