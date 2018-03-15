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CdS Stadio, Chiesa a caccia del decimo in maglia viola da dedicare ad Astori. Pioli lo sta provando vicino a Simeone

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, Federico Chiesa sarebbe a caccia del decimo goal in maglia viola. Il talento classe '97 infatti, ha realizzato 4 reti nella sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 09:01
CdS Stadio, Chiesa a caccia del decimo in maglia viola da dedicare ad Astori. Pioli lo sta provando vicino a Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, Federico Chiesa sarebbe a caccia del decimo goal in maglia viola. Il talento classe '97 infatti, ha realizzato 4 reti nella scorsa stagione e 5 in questa. Nelle ultime due trasferte dove la Fiorentina ha totalizzato 4 punti, ha portato il goal decisivo a Bologna e l'assist per Badelj a Bergamo contro l'Atalanta.

Il decimo porterebbe Federico a dedicarlo al suo Capitano recentemente scomparso, Davide Astori, e Pioli starebbe già provando Chiesa al fianco di Simeone per avere la sua imprevedibilità più vicina alla porta avversaria.

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