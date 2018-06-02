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CdS Stadio, Babacar non convince al Sassuolo. Può finire alla Spal di Semplici

Non certo una stagione da scrivere negli annali quella di Babacar al Sassuolo da Gennaio a Maggio. L’attaccante classe ‘93 può dunque finire alla Spal di Leonardo Semplici tecnico che ha lanciato il r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 13:45
CdS Stadio, Babacar non convince al Sassuolo. Può finire alla Spal di Semplici - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Rassegna Stampa
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Non certo una stagione da scrivere negli annali quella di Babacar al Sassuolo da Gennaio a Maggio. L’attaccante classe ‘93 può dunque finire alla Spal di Leonardo Semplici tecnico che ha lanciato il ragazzo ai tempi della primavera viola.  La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con i neroverdi che osserverebbero comunque con attenzione l’attaccante ex Fiorentina

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