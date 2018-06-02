CdS Stadio, Babacar non convince al Sassuolo. Può finire alla Spal di Semplici
Non certo una stagione da scrivere negli annali quella di Babacar al Sassuolo da Gennaio a Maggio. L’attaccante classe ‘93 può dunque finire alla Spal di Leonardo Semplici tecnico che ha lanciato il r...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 13:45
Non certo una stagione da scrivere negli annali quella di Babacar al Sassuolo da Gennaio a Maggio. L’attaccante classe ‘93 può dunque finire alla Spal di Leonardo Semplici tecnico che ha lanciato il ragazzo ai tempi della primavera viola. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con i neroverdi che osserverebbero comunque con attenzione l’attaccante ex Fiorentina