CdS rivela: "Gudmundsson vuole restare, la Fiorentina ci pensa. Maggio mese decisivo"

Gudmundsson sotto osservazione alla Fiorentina: rendimento altalenante, ma futuro ancora aperto

Tra i giocatori maggiormente osservati in questo finale di stagione in casa Fiorentina c’è senza dubbio Albert Gudmundsson. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club dovrà valutare con attenzione se continuare a puntare su di lui anche in futuro.

L’islandese, dal canto suo, sembrerebbe intenzionato a restare: al momento del trasferimento dal Genoa ha firmato un accordo di lunga durata fino al 2029. Tuttavia, il rendimento offerto fin qui non sempre ha giustificato l’investimento importante fatto dalla società, pari a circa 20 milioni.

A incidere sono stati diversi fattori: un impiego spesso lontano dalla porta, una certa difficoltà nell’entrare pienamente nel gioco e alcune prestazioni sottotono. Nonostante ciò, non è mai mancato l’impegno e il legame con la maglia.

Le prossime partite saranno fondamentali per una valutazione definitiva: il finale di stagione, e in particolare il mese di maggio, sarà decisivo per capire quale direzione prenderà il suo futuro in viola.