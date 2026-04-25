CdS: "Pongracic out per squalifica, chance Rugani. Vanoli pronto a lanciare Balbo dal primo minuto"
Squalifica di Pongracic, possibile chance per Rugani: Vanoli valuta le alternative in difesa, mentre Balbo è pronto a partire titolare
La squalifica di Pongracic apre nuovi scenari in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’assenza del centrale potrebbe offrire una nuova opportunità a Daniele Rugani. Arrivato a gennaio, il suo percorso in viola non ha finora rispettato le aspettative, anche perché per far scattare l’obbligo di riscatto servirebbero ancora tre presenze da almeno 45 minuti nelle ultime cinque giornate.
In vista della prossima sfida, Vanoli starebbe pensando proprio a Rugani per affiancare Ranieri al centro della difesa, anche se resta aperto il ballottaggio con Comuzzo.
Situazione più definita invece sulle corsie esterne, dove Luis Balbo è pronto a partire titolare per la prima volta in Serie A, complice la condizione non ottimale di Gosens e Parisi.