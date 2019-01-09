CdS, la Fiorentina vuole tenere Pjaca, lo ha detto alla Juventus che però vorrebbe...
Nelle riflessioni di mercato viola c’è anche Marko Pjaca. E con lui pure Thereau, perché se uno dei due (a maggior ragione se entrambi) dovesse partire, la Fiorentina potrebbe anche decidere di tornar...
Nelle riflessioni di mercato viola c’è anche Marko Pjaca. E con lui pure Thereau, perché se uno dei due (a maggior ragione se entrambi) dovesse partire, la Fiorentina potrebbe anche decidere di tornare a rinforzare il proprio reparto offensivo
Se nell’incontro avuto con l’entourage del croato, l’altra sera a Milano, la società viola ha ribadito la volontà di tenere l’esterno croato fino al termine della stagione, per altro forte del fatto che il calciatore non intende forzare la mano per partire, c’è da fare i conti con la Juventus, che invece punterebbe ad un ritorno alla base in anticipo del proprio tesserato per cederlo, magari a titolo definitivo, in Inghilterra.
Corriere dello Sport