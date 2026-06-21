Cds: "La Fiorentina sta valutando il ritorno di Solomon, ma il Tottenham deve venire incontro ai viola"

Paratici potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi, ma i londinesi devono abbassare il riscatto fissato a 10 milioni

La Fiorentina vuole regalare a Fabio Grosso una squadra di alto livello. Parte fondamentale saranno gli esterni d'attacco, su cui il tecnico ci punta tanto. Tanti i nomi sulla lista di Paratici, 4 saranno i prescelti, ma potrebbero essere 3 in caso il Tottenham rivedesse le condizioni del prestito di Solomon.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, la Fiorentina sarebbe interessata a un ritorno dell'israeliano, ma la squadra di Londra deve fare un passo verso i viola: sarebbero da abbassare le richieste del diritto di riscatto, fissato a 10 milioni lo scorso gennaio. A quel punto la Fiorentina sarebbe disposta a trattare e magari a riportarsi a casa l'esterno che non ha fatto male in questa seconda parte di stagione.