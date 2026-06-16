Cds: "La Fiorentina è interessata a Dominguez. Anche il Cagliari e club spagnoli sul classe 2003"

L'esterno ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione deludente col Bologna, ma ha un contratto fino al 2029

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il profilo di Benjamin Dominguez piace alla Fiorentina. Sull'esterno del Bologna, reduce da una stagione deludente (3 assist in 20 partite), non c'è solo l'interessamento della viola, ma anche quello del Cagliari per quanto riguarda l'Italia, mentre all'estero è molto stimato dai club spagnoli. Il calciatore ha voglia di rilanciarsi, ma il contratto in scadenza nel 2029 è comunque un fattore che va a favore del Bologna, proprietario del cartellino.