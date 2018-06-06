CdS, Fiorentina su Defrel della Roma. Su di lui anche l'Atalanta di Gasperini..
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta di Gasperini è in trattativa con la Roma per portare Grégoire Defrel in nerazzurro. Tuttavia..
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:20
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta di Gasperini è in trattativa con la Roma per portare Grégoire Defrel in nerazzurro. Tuttavia, sull’attaccante francese ex Sassuolo ci sarebbe anche la Fiorentina. Il giocatore è seguito da molto dai viola che lo volevano in squadra già a partire dallo scorso campionato