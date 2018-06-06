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CdS, Fiorentina su Defrel della Roma. Su di lui anche l'Atalanta di Gasperini..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta di Gasperini è in trattativa con la Roma per portare Grégoire Defrel in nerazzurro. Tuttavia..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:20
CdS, Fiorentina su Defrel della Roma. Su di lui anche l'Atalanta di Gasperini.. -
Rassegna Stampa
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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta di Gasperini è in trattativa con la Roma per portare Grégoire Defrel in nerazzurro. Tuttavia, sull’attaccante francese ex Sassuolo ci sarebbe anche la Fiorentina. Il giocatore è seguito da molto dai viola che lo volevano in squadra già a partire dallo scorso campionato

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