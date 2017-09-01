CdS: tra cessioni e promesse, il mercato viola è sufficiente
Un mercato segnate dalle tante cessioni ma anche da alcuni colpi in prospettiva, il Corriere dello Sport lo valuta con un 6
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:36
Il Corriere dello Sport propone una tabelle con i voti a tutte le squadre di Serie A per il loro calciomercato. La Fiorentina prende 6, nella motivazione viene sottolineato come siano state fatte tante cessioni ma gli acquisti di Simeone e Benassi porteranno un sicuro rendimento.