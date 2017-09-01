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CdS: tra cessioni e promesse, il mercato viola è sufficiente

Un mercato segnate dalle tante cessioni ma anche da alcuni colpi in prospettiva, il Corriere dello Sport lo valuta con un 6

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:36
CdS: tra cessioni e promesse, il mercato viola è sufficiente - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il Corriere dello Sport propone una tabelle con i voti a tutte le squadre di Serie A per il loro calciomercato. La Fiorentina prende 6, nella motivazione viene sottolineato come siano state fatte tante cessioni ma gli acquisti di Simeone e Benassi porteranno un sicuro rendimento.

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