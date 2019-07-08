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Causio: "Capisco i dubbi di Chiesa sul suo futuro. È pronto al salto di qualità ma nella Juve sei obbligato a migliorarti"

Queste le parole rilasciate su Federico Chiesa a La Gazzetta dello Sport dall'ex calciatore ed ora commentatore televisivo Franco Causio: "Capisco i dubbi di Federico sul suo futuro. Senza nulla togli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 12:39
Causio: "Capisco i dubbi di Chiesa sul suo futuro. È pronto al salto di qualità ma nella Juve sei obbligato a migliorarti" -
Rassegna Stampa
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Queste le parole rilasciate su Federico Chiesa a La Gazzetta dello Sport dall'ex calciatore ed ora commentatore televisivo Franco Causio: "Capisco i dubbi di Federico sul suo futuro. Senza nulla togliere alla Fiorentina è arrivato per lui il momento del salto di qualità. Nella Juve lotterebbe per lo scudetto, per la Champions. Chiesa sarebbe obbligato a migliorarsi. Capello a volte dice le cose giuste, il campionato italiano non è allenante".

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