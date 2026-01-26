Catherine Commisso: “Porteremo avanti le attività di Rocco, con la stessa determinazione e amore”

Durante la messa in onere del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel duomo di Firenze ha parlato sue moglie Catherine, queste le sue parole:”

“Grazie sua eminenza per le dolci parole che hai detto per Rocco, Grazie a tutti voi perché siete oggi qui a salutare Rocco. vi ringrazio dal profondo del mio cuore per l’infinito affetto che abbia ricevuto in questi giorni. Sono ore di profonda tristezza e tanti pensieri e ricordi. Rocco era una persona eccezionale molto rara, un grande esempio di voler bene a gli altri, non solo alla sua famiglia ma a tente persone. Lui prima di pensare a se stesso pensavo a gli altri, e lo hanno visto tutti. Questo suo voler bene a gli altri lo ha portato a fare grandi cose nella sua vita. In tanti avranno un ricordo personale di lui.

Lui è partito dall’Italia poco più che bambino, ci è tornato dopo una vita molto difficile, dopo che ha conquistato e raggiunto passo dopo passo tutti gli obbiettivi che desiderava raggiungere nella sua testa. Io e Rocco ci siamo incontrati molto presto e abbiamo fatto un cammino di 50 anni, che ci ha dato la benedizione di vedere crescere i nostri figli. E le di conoscere tante persone e così la vita è basata sempre sulle persone. Rocco credeva nella famiglia e nel lavoro, saper essere dieretto, deciso e allo stesso tempo gentile e disponibile per tutti. Ha lasciato un segno in America e in Italia, nel cuore di tante persone. Rocco era molto divertente e mi ha fatto sorridere ed essere felice molte volte. Con la sua passione per la musica, gli piaceva suonare la fisarmonica e il piano.

Abbiamo vissuto momenti speciali, momenti della sua e della nostra vita. Da quando è entrato nel mondo del calcio con la sua Fiorentina. Voleva restituire all’Italia e al calcio quello che gli avevano dato. Quando è arrivato a Firenze ha pensato di costruire una casa per la sua Fiorentina. Una casa che porto il suo nome il Rocco B. Commisso Viola Park. Una casa che in 100 anni nessuno era riuscito a realizzare. Dove far vivere tutte le squadre e i ragazzi. Rocco era molto semplice e affettuoso, ha chiamato figli tutti i suoi amati giocatori. Ha abbracciato chi lavorava nel club e dato fiducia a chi lo meritava. Non si è mai fermato davanti alle difficoltà, ha sempre combattuto con molta volontà. Ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti le sue attività sarà un grande sforzo,a ma continueremo a farlo. Ho tanti ricordi a Firenze con Rocco, e li voglio tenere nella mia testa. Tutti voi lo avete conosciuto per quello che era, semplicemnte Rocco. Grazie a tutti per essere con noi”