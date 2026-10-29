Castrovilli su Vlahovic: “Voleva veramente bene a Firenze, magari lo avessimo avuto nelle finali”

L’ex numero 10 elogia Vlahovic e svela un retroscena

Al Besiktas Vlahovic ha raggiunto Italiano. Una scelta che condividerebbe? «Volentieri, sì. Mi piace come Italiano fa giocare le squadre, lo seguo sempre e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per me Dusan è andato lì proprio per lui. Vi racconto una cosa su Dusan. È il 2020, stiamo vincendo 3-2 a Milano contro l’Inter con gol di Kouamé, Chiesa e mio. Lui entra, perde la marcatura e finisce che l’Inter la ribalta: 4-3. Quando siamo entrati nello spogliatoio l’abbiamo trovato in lacrime, si sentiva in colpa. Questo è quanto ci teneva. Ha voluto veramente bene a Firenze».

Cosa gli è mancato alla Juve? «Lui ha un carattere forte, lo conosco, è un gran lavoratore e vuole sempre migliorarsi. Ma ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio per tanti motivi: a volte li porti in partita e non riesci a rendere al massimo. Secondo me gli è mancato questo».

Sarebbe dovuto restare a Firenze? “Chi può dirlo, ma chissà come sarebbero andate quelle 3 finali con uno forte come lui”