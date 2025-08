Castrovilli: “Sono senza squadra, la Fiorentina mi è rimasta nel cuore, senza infortuni sarei rimasto a vita”

Gaetano Castrovilli ha parlato a Radio Sportiva, l’ex giocatore della Fiorentina è svincolato dopo l’esperienza al Monza, scaricato anche dalla Lazio. Queste le sue parole:

“Mi sto allenando quotidianamente e sono in attesa della squadra giusta per tornare in campo. Nella scorsa stagione ho colto subito l’occasione con la Lazio, ma purtroppo la solita sfortuna si è rifatta viva. Proprio quando iniziavo ad avere continuità, è tornato quel solito problema fisico. Sono rientrato, ma la squadra stava andando a gonfie vele, quindi era comprensibile che l’allenatore non cambiasse. Ho comunque trovato un gruppo fantastico, con cui sono ancora in contatto. A Monza ho vissuto un’esperienza significativa e ho avuto tanto spazio: lì ho riscoperto il vero Castrovilli, quello che era mancato per un po’.

La Fiorentina sta facendo un mercato davvero interessante e ha un posto speciale nel mio cuore. La squadra si è ulteriormente rinforzata e potrà disputare un’ottima stagione. Pensavo di trascorrere tutta la mia carriera a Firenze, ma proprio nel mio momento migliore è arrivato quel brutto infortunio. Sono felice, però, di aver lasciato un bel ricordo ai tifosi: molti mi riconoscono ancora per strada. Il momento più emozionante resta la standing ovation contro la Juve nel mio primo anno in maglia viola.”