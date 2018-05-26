Castrovilli: "Sono cresciuto e voglio giocarmi le mie carte a Firenze ma ancora non so niente sul mio futuro"

Nell'edizione odierna de La Nazione vi è un'intervista di Gaetano Castrovilli classe '97, trequartista di proprietà della Fiorentina. Il giocatore nella passata stagione ha giocato alla Cremonese in S...

Nell'edizione odierna de La Nazione vi è un'intervista di Gaetano Castrovilli classe '97, trequartista di proprietà della Fiorentina. Il giocatore nella passata stagione ha giocato alla Cremonese in Serie B con un buon rendimento. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Il mio futuro? Non è stato ancora definito, il mio Agente ha parlato più volte in questi mesi con la Fiorentina ed io sarei contento anche solo di fare il ritiro a Moena sebbene sia molto cresciuto e capace di mettere in difficoltà Pioli. Vorrei rimanere e giocare le mie carte"