Castrovilli si opera domani, le condizioni del suo ginocchio si sono aggravate. Va fuori dalla lista?

La Fiorentina dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli per molto tempo. Il centrocampista classe ‘97, che avrebbe dovuto trasferirsi al Bournemouth solamente qualche giorno fa, non ha superato le visite mediche per un problema al ginocchio sinistro molto più grave del previsto.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il calciatore dovrà dunque operarsi in seguito ad un aggravarsi delle sue condizioni dopo la sfida contro il Sassuolo di fine campionato scorso, e lo farà domani. Le previsioni sono molto negative ed è seriamente in dubbio che la Fiorentina possa utilizzarlo durante la stagione che sta per iniziare. È probabile infatti che i viola non lo inseriscano in lista per la prossima Serie A e per la Conference League. Lo riporta TMW

Arrivato anche il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di domani, venerdì 11 luglio, il calciatore Gaetano Castrovilli, in accordo con la Società, verrà sottoposto dal Professor Mariani, che lo ha operato nell’aprile 2022, ad artroscopia di controllo programmata.”

PEDULLÀ ANNUNCIA: “BELTRAN È DELLA FIORENTINA”