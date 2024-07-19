Castrovilli: "Saluto la Fiorentina col cuore in gola. Purtroppo non sono riuscito a onorare la 10 come volevo"

Gaetano Castrovilli inizierà una nuova avventura alla Lazio. Prima, però, il centrocampista ha voluto salutare i tifosi della Fiorentina con una lunga lettera sui social: "Ciao tifose e tifosi viola,è...

Gaetano Castrovilli inizierà una nuova avventura alla Lazio. Prima, però, il centrocampista ha voluto salutare i tifosi della Fiorentina con una lunga lettera sui social: "Ciao tifose e tifosi viola,

è giunto il momento di salutarci e, personalmente, lo faccio con il cuore in gola. Firenze per me è stata la città di tanti momenti belli, nonostante gli ultimi due anni, nei quali ho dovuto attraversare momenti difficili - alle volte quasi più grandi di me - ma è anche grazie a voi se sono riuscito a superarli.

Firenze è casa, la città che mi ha accolto e dove ho trovato e creato famiglia, il luogo in cui ho potuto conoscere persone eccezionali, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Chi mi conosce sa quanto sia stato legato alla maglia viola e l’orgoglio provato per aver indossato la numero 10 che fu di Antognoni, nonostante - ahimè - non abbia potuto onorarla fino alla fine come volevo.

Purtroppo come accade spesso nella vita, anche un calciatore è portato a fare scelte diverse da quelle che aveva immaginato ma questo non significa che non lascio un pezzo di cuore qui. Anzi.

Concludo ringraziando la società, i miei compagni, gli staff tecnici e medici e tutti i mister che in questi cinque anni mi hanno fatto crescere come uomo, prima, e come professionista, poi.

Non mi dilungo di più, perché - mentre vi scrivo - le emozioni stanno cominciando a prendere il sopravvento.

Arrivederci Firenze! Grazie Fiorentina! Grazie tifose e tifosi viola!

Vi auguro il meglio, sempre.

Castro".