Castrovilli può tornare in Serie B. Piace a Cremonese e Cesena

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista classe '97 Gaetano Castrovilli può essere ceduto in prestito in Serie B. Il giocatore ha già assaporato la categoria cadetta con la magli...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista classe '97 Gaetano Castrovilli può essere ceduto in prestito in Serie B. Il giocatore ha già assaporato la categoria cadetta con la maglia del Bari e adesso può tornarci in una tra Cremonese e Cesena. In settimana è previsto un incontro chiarificatore per definire la situazione.