Castrovilli: "Non sarei mai andato via dalla Fiorentina, non fu per i soldi. Mi piace molto Fagioli"

Castrovilli ha parlato della Fiorentina

Gaetano Castrovilli ha parlato alla Nazione in una lunga intervista, questo un suo passaggio sulla Fiorentina:

Quanto le è rimasto dentro di Firenze? «Un sentimento che non riesco a descrivere. Qui ho incontrato mia moglie ed è nato mio figlio. La Fiorentina mi ha fatto crescere come giocatore e uomo. Non sarei mai andato via: non fu una questione di soldi, come disse qualcuno, sarei rimasto tutta la vita qui».E di questa nuova Fiorentina che pensa? «A me piace Fagioli. Adoro i giocatori che vedono il gioco e tengono la testa alta. Un altro che mi piace è Atta: non ha iniziato bene però ha qualità. Poi c’è Mastantuono, un ragazzo che ha una classe immensa. La Fiorentina non è partita bene. Spero torni dove merita».Magari con lei in viola.. «In città tanti mi dicono: ’Dai, torna!’. Rispondo: ’Magari!’. Firenze ormai è casa mia, io e Rachele (la moglie, ndr) abbiamo scelto di vivere qui. Per cui nella vita non si sa mai».