È uscito poco prima del 70′ Gaetano Castrovilli dal campo per giramenti di testa. Il calciatore della Fiorentina è stato subito portato in ospedale per una tac alla testa. Lo staff medico viola non vuole lasciare nulla al caso e verificare subito le sue condizioni per escludere tutte le altre possibilità. Il giocatore durante la partita non ha preso alcun colpo al capo.