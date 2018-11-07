Castillo: "Eternamente grato a Prandelli per avermi fatto giocare in Champions. La classifica dei viola.."

José Ignacio Castillo, ex calciatore sia di Fiorentina che Frosinone, prossime avversarie in campionato nell'anticipo del venerdì sera, ed oggi al lavoro per diventare allenatore professionista

José Ignacio Castillo, ex calciatore sia di Fiorentina che Frosinone, prossime avversarie in campionato nell'anticipo del venerdì sera, ed oggi al lavoro per diventare allenatore professionista, ha così parlato a proposito della partita: Sono grato ad entrambe per l'opportunità che mi hanno dato. Dopo alcuni anni in cui militavo in serie minori, Stirpe mi ha dato la possibilità di misurarmi per la prima volta in un campionato di Serie B e gli sarò sempre grato per questo. La Fiorentina mi ha dato la possibilità di far parte di in una squadra importantissima in cui ho esordito anche in Champions League con il Liverpool. Credo sia il massimo per un calciatore. Un ricordo fantastico dopo tanti anni di sacrifici. Sarò sempre grato a Prandelli per quei minuti finali, in cui trovammo anche la vittoria. La Fiorentina penso sia nella posizione che più o meno si trova in tutti i campionati. Il Frosinone dopo un avvio non buono, si sta riprendendo".

Da Frosinonetoday.it