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Caso Ultras a Milano: dopo gli arresti la Procura apre un procedimento nei confronti di Inter e Milan

La Procura di Milano, che ha sgominato i traffici illeciti, arrestando gli ultras delle curve di Inter e Milan con 19 misure cautelari, ha avviato anche un cosiddetto "procedimento di prevenzione" nei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2024 12:20
Caso Ultras a Milano: dopo gli arresti la Procura apre un procedimento nei confronti di Inter e Milan -
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La Procura di Milano, che ha sgominato i traffici illeciti, arrestando gli ultras delle curve di Inter e Milan con 19 misure cautelari, ha avviato anche un cosiddetto "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, società non indagate ma che dovranno dimostrare, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite. Altrimenti si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, ad un provvedimento di amministrazione giudiziaria. Lo scrive l'Ansa

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