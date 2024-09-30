Caso Ultras a Milano: dopo gli arresti la Procura apre un procedimento nei confronti di Inter e Milan

La Procura di Milano, che ha sgominato i traffici illeciti, arrestando gli ultras delle curve di Inter e Milan con 19 misure cautelari, ha avviato anche un cosiddetto "procedimento di prevenzione" nei...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2024 12:20

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