Caso Dodò, Nazione: "Tra lui e il club frattura insanabile. Le esclusioni sono dovute alla situazione contrattuale"

C'era ancora Pradè quando gli venne recapitata la proposta di rinnovo. Proposta che Dodò ha rifiutato. Da lì la mancata cessione di quest'estate e le esclusioni in campionato.

Il vaso si è rotto. E rimettere i pezzi insieme stavolta sembra impossibile. Tra Dodo e la Fiorentina il clima si è fatto teso, ancor di più rispetto a quello estivo, quando c’era la speranza (da parte di entrambi) di separarsi. Ma di offerte non ne sono arrivate. Nemmeno da Nottingham e Olympiakos (fino a domani sera il mercato greco sarebbe aperto...), squadre che parevano interessate al brasiliano. Rapporto che si è deteriorato nel tempo. L’esterno si aspettava da mesi una proposta di rinnovo. C’era ancora Pradè. Proposta che poi arrivò, ma giudicata non all’altezza delle aspettative del brasiliano.

La giornata di sabato è stata quella della crepa definitiva. Dal Viola Park è arrivata la notizia di un Dodo che non sarebbe fuori dal progetto, ma che avrebbe dovuto recuperare condizione dopo un’estate in cui non si sarebbe allenato al meglio per le voci di mercato. Questo il Fiorentina pensiero poco prima dell’ora di cena. Il tempo di apprenderlo da una serie di testate (poi tutte bloccate su Instagram, profili dei giornalisti compresi, da Dodo) ed ecco la replica: «Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti».

Messaggio chiaro, a voler smentire il ritardo di condizione fisica. E piuttosto ad alimentare la sensazione che certe esclusioni siano dovute a un contratto in scadenza e mai rinnovato. Vedremo come andrà a finire. Ma l’addio è imminente. Se non si consumerà adesso con qualche mercato ancora aperto, se ne riparlerà a gennaio. Il vaso è rotto, sono lontanissimi i tempi in cui il sorriso di ‘Domi’ accendeva la Fiorentina e i suoi tifosi.

Lo riporta in edicola stamattina La Nazione