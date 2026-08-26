Caso al Viola Park: Kean si presenta in ritardo all’allenamento e si rifiuta di allenarsi con i compagni
Kean rifiuta di allenarsi con la Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
26 agosto 2026 11:32
Sono ore calde in casa Fiorentina, con la questione Moise Kean che tiene banco. Stamattina la punta della Fiorentina si è presentato in ritardo all’allenamento con i compagni e poi non si è voluto allenare con i compagni di squadra. Un segnale importante considerando la trattativa che coinvolge il Como e la società viola per lo stesso attaccante