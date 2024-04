Casini esulta: “Penso che la Fiorentina abbia apprezzato la rapidità per il parcheggio del Viola Park”

Intervenuto a margine di un evento svoltosi quest’oggi all’Antica Pasticceria Sieni a Firenze, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato anche del Viola Park. Ecco le sue dichiarazioni ai media presenti, tra cui Italpress: “Il Viola Park è diventato centrale nelle dinamiche non solo di Bagno a Ripoli ma anche di Firenze. Lì vengono svolti convegni, eventi, ovviamente la Fiorentina che lì ha una propria casa ma anche e soprattutto la capacità di essere un luogo di aggregazione importante ed un grandissimo biglietto da visita per Firenze perché fa vedere come la città si può innovare grazie ad una visione e alla capacità di attivare percorsi amministrativi rapidi, veloci, importanti, trasparenti così come sarà per il parcheggio che sarà in attivazione ed in attuazione di una nuova normativa. Saremo i primi ad attualizzare questo tipo di normativa che permette di essere molto celeri e di poter dare una risposta in tempi rapidissimi. Penso che la Fiorentina abbia apprezzato nuovamente la rapidità di come abbiamo gestito adesso proprio la questione parcheggio”.

RADIO BRUNO: “MACIA L’IPOTESI PIÙ PROBABILE”