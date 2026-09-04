Carrick: “Zirkzee è importante per me e per il club, è felice di essere qui. Può fare cose importanti”

Carrick parla di Zirkzee in conferenza stampa

Nella conferenza stampa di oggi fatta all’Allenatore del Manchester United, Carrick ha parlato anche del possibile trasferimento di Zirkzee: “Josh è importante. Ancora una volta, si tratta della squadra, della rosa, della profondità e dell'intera stagione. Josh è felice qui e ho comunque un ottimo rapporto con lui. Vuole giocare più di quanto abbia fatto finora, ed è una cosa positiva. C'è concorrenza, una sana competizione per un posto. Abbiamo tante partite in arrivo, anche nelle prossime settimane, e avremo periodi più ravvicinati tra una gara e l'altra. Josh può fare cose davvero, davvero importanti. Le ho viste personalmente e so che è in grado di farle. Non vedo l'ora che riesca a farle un po' più spesso per noi".