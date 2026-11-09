L'opionione Caroppo: "Il bicchiere mezzo pieno c’è: i giovani, partita dopo partita, stanno maturando e sono più affidabili"

I giovani continuano a offrire segnali di crescita e affidabilità, ma restano troppe le amnesie difensive. Il bicchiere è mezzo pieno, senza dimenticare le criticità

Due incertezze difensive, ancora una volta, in una Fiorentina finalmente brillante dal primo minuto grazie ad una formazione coraggiosa. I segnali confortanti ci sono e danno continuità dopo quanto visto a Reggio Emilia. Carattere viola, determinazione e grinta, gioco incisivo specialmente nel primo tempo con tanta capacità di velocizzare e verticalizzare. Finché restano in campo, Goncalves e Njie, insieme a Mastantuono, hanno garantito vivacità. I cambi, tolto anche Oulai gravato però da un giallo, ci hanno fatto tornare assolutamente normali e prevedibili.

Il bicchiere mezzo pieno c’è: i giovani, partita dopo partita, stanno maturando e sono più affidabili. La squadra ha capito che ieri era la partita delle partite. Piccoli passi in avanti, qualche rimpianto. La difesa non trova equilibrio e i gol incassati sono sempre tanti (abbiamo ’battezzato’ anche Woltemade al suo primo gol della stagione...). Manca ancora una vittoria al ’Franchi’: per ora ha vinto solo il pubblico (e la Curva in testa)

Lo scrive stamattina Luigi Caroppo sulla Nazione