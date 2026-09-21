Caroppo: "Come mai Vanoli punta su Viery contro Politano? I centravanti non riescono a fare reparto da soli"

Va sotto con il Napoli ma continua a macinare, non subisce il colpo dello svantaggio e riparte nonostante in grande caldo.

Cresce la Fiorentina in convinzione, carattere e ritmo. In campo a testa alta sapendo di potersela giocare con tutte le avversarie. E’ questo atteggiamento è già un buon risultato per come era partita la stagione. Va sotto con il Napoli ma continua a macinare, non subisce il colpo dello svantaggio e riparte nonostante in grande caldo. Trova il pari meritato e cerca di vincerla fino alla fine. Bene così, iniezione di fiducia per il futuro prossimo.

Un dubbio enorme condiziona il primo tempo e resta nel post partita: come mai Vanoli punta su Viery come quarto di difesa se da quel lato si sa che c’è Politano con quello stato di forma? Se ne accorge anche lui: rimedia ad inizio secondo tempo e la musica cambia subito. Altro nodo: quando si attacca la punta, prima Pellegrino e poi Beto, non fanno reparto da soli come avveniva con un certo Kean. Servono strategie adeguate. La sosta aiuterà.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione