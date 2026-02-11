Carobbi: “Dodô? Con Passarella e Dunga avrebbe preso gli schiaffi. Il ritiro al Viola Park è un premio”

Stefano Carobbi, ex capitano della Fiorentina e successivamente allenatore delle giovanili viola, è intervenuto a Casa Viola su Toscana TV per esprimere la sua opinione sull’atteggiamento della squadr...

Stefano Carobbi, ex capitano della Fiorentina e successivamente allenatore delle giovanili viola, è intervenuto a Casa Viola su Toscana TV per esprimere la sua opinione sull’atteggiamento della squadra.

Su Dodô

“Uno come Dodô, in uno spogliatoio con Dunga e Passarella? Avrebbe preso due schiaffi, oppure sarebbe stato necessario trattenerli. Sicuramente Daniel non gliel’avrebbe fatta passare, ma anche Carlos, se teneva al giocatore, sarebbe intervenuto. Un comportamento del genere non è accettabile: ai nostri tempi gli spogliatoi erano ambienti tosti, con grande personalità”.

Sul Viola Park

“Mandarli in ritiro al Viola Park secondo me significa quasi premiarli: li chiudi in una struttura di lusso, con ogni comfort, dallo chef alle camere a cinque stelle. Fateli allenare al Franchi, fategli fare il tragitto dalla Maratona ai Campini con i tifosi pronti a farsi sentire: vedrete che poi ci penseranno due volte prima di certe prestazioni. Al Viola Park stanno troppo comodi”.