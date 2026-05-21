Carnevali: “Futuro di Nzola? Da noi si è inserito molto bene, valuteremo con l’allenatore”

Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Nzola al termine del premio Golden Boy

Il focus di Giovanni Carnevali non è stato solo su Tarik Muharemovic, vero e proprio uomo mercato del Sassuolo, ma anche sugli attaccanti. L'amministratore delegato, a Solomeo per la presentazione del Golden Boy, ha parlato a TMW di Andrea Pinamonti, miglior marcatore degli emiliani in Serie A: "Credo che abbia fatto un ottimo campionato. Ormai sono tanti anni che gioca in Serie A, ma è ancora giovane, può ancora crescere e, se facciamo una valutazione sugli attaccanti centrali che ci sono in Italia e all'estero, è molto, molto importante averlo. Siamo molto contenti".

Cosa farete con Nzola?

"Si è inserito molto bene, ci ha dato una grande mano. Faremo le giuste valutazioni con l'allenatore, con la volontà di fare una squadra competitiva". Lo scrive Tuttomercatoweb