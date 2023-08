Carnevali fa arrabbiare Berardi: “Non va alla Juventus, resta al Sassuolo anche se ci aveva chiesto di andare”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha così parlato della situazione legata a Domenico Berardi:

“Andrà alla Juve? No. C’era un principio di trattativa, la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore e il Sassuolo aveva aperto alla cessione di Berardi una decina di giorni fa anche perché Domenico aveva espresso il suo gradimento all’operazione”.

Poi ha proseguito: “Il Sassuolo aveva indicato una data precisa entro la quale bisognava chiudere: il 17 agosto. Perché quel giorno scadeva la nostra possibilità di acquistare il sostituto di Berardi. A Giuntoli e ai procuratori di Domenico ho detto io in modo chiaro che non avremmo potuto superare quella data. Ma Giuntoli non si è più fatto sentire. In pratica, non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale della Juve. Per carità, capisco che possano aver fatto altre valutazioni e non voglio assolutamente entrare nel merito delle loro operazioni di mercato. E’ giusto che ognuno faccia ciò che vuole. Però adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato”.

La situazione resta comunque complicata perché Berardi aveva pre-annunciata la sua intenzione di non voler partecipare alle prime partite di campionato. Vedremo gli sviluppi dopo aver preso atto delle dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo.