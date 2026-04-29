Carlo Conti: "A Firenze serve una rivoluzione, fiducia totale in Paratici per aprire un nuovo ciclo"

Le parole di Carlo Conti che si sofferma sul futuro della Fiorentina in mano a Fabio Paratici

Il noto conduttore e tifoso Viola, Carlo Conti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Serve una rivoluzione e confido in Paratici. Ha già portato un po' di serenità nell'ambiente, mi pare. Spero si possa ripartire con una nuova era e un nuovo ciclo. Allenatore? La dirigenza saprà perfettamente che cosa fare".