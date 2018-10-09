Caressa: "I viola hanno problemi a segnare. Sicuri che Simeone sia un crack?"

Su Sky Sport, ha parlato uno dei commentatori di punta della piattaforma Fabio Caressa. Queste le sue parole riguardo allo scorso Lazio-Fiorentina..

Su Sky Sport, ha parlato uno dei commentatori di punta della piattaforma Fabio Caressa. Queste le sue parole riguardo allo scorso Lazio-Fiorentina: “La Lazio ha avuto grande fortuna contro una Fiorentina che avrebbe meritato almeno il pareggio. I biancocelesti erano ancora sotto shock dopo la partita di giovedi contro L'Eintracht. Il problema della squadra di Pioli è fare gol: fa fatica a segnare. Siamo sicuri che Simeone sia il talento di cui tutti parlavano bene? E’ davvero un crack?”