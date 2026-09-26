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Caressa difende l'Italia di Mancini: "Aspettiamo, non si diventa campioni del mondo in due allenamenti"

Le parole del telecronista della nazionale italiana di Sky Sport sulla prima uscita negativa dell'Italia di Roberto Mancini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2026 20:19
Caressa difende l'Italia di Mancini: "Aspettiamo, non si diventa campioni del mondo in due allenamenti" -
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La sconfitta contro il Belgio ha acceso le prime discussioni attorno alla nuova Italia di Roberto Mancini, ma Fabio Caressa invita a non trarre conclusioni troppo affrettate. Intervenuto a Radio Deejay, il giornalista ha sottolineato come il nuovo corso azzurro abbia bisogno di tempo per trovare equilibrio e automatismi come riportato da TMW:

"Secondo me è giusta la reazione emotiva dei tifosi. Abbiamo presente a che livello abbiamo iniziato questa avventura, ma cosa vi aspettavate che in due allenamenti diventasse campione del mondo? Romano manco sapeva di essere italiano fino a 5 giorni fa, pensavate diventasse Rodri. Aspettiamo".

Sulla partita:
"Mi ha preoccupato la fragilità difensiva del primo tempo. Alcune cose non le capisco, Di Lorenzo mi piace ma hai Kayode e si può provare lui. Il primo tempo è stata una gran confusione, nel secondo qualcosina si è visto".

Il giornalista si è soffermato anche su Sandro Tonali:
"Io qualche dubbio: un po' di personalità la devi mettere in campo. Sembra quasi dica: io sono in Premier..."

Caressa resta comunque fiducioso sulla possibilità di vedere progressi già nei prossimi impegni:
"Nel corso delle 4 partite vedremo dei miglioramenti, sono abbastanza convinto. Della Nations League, chi se ne frega?

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