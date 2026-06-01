Capuano: "Grosso è un buon allenatore ma avrei dato fiducia a Vanoli. Ingeneroso scaricarlo così"

Il noto allenatore Eziolino Capuano ha dato la sua opinione sulla Fiorentina e sul prossimo allenatore, Fabio Grosso.

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É intervenuto a Radio Bruno l'allenatore Eziolino Capuano. Queste le sue parole sulla Fiorentina Primavera, vittoriosa dello scudetto: "Ho visto qualche partita della Fiorentina Primavera, che ha giocatori veramente importanti. Alcuni di loro hanno anche esordito in prima squadra. L'U23 in tal senso potrebbe essere un viatico importante per fare crescere questi giocatori. Faccio i complimenti al mister perché oltre alla vittoria giocano anche un buon calcio".

Sulla prima squadra e su Grosso: "È un allenatore che ha dimostrato di averle idee chiare. Il Sassuolo quest'anno ha giocato un buon calcio. Se mi chiedete la mia opinione, vi dico che Grosso è un buon allenatore. Ma va anche detto che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro. Io avrei dato fiducia a Paolo, mi sembra ingeneroso scaricare così un allenatore".