Caprini: "Primi passi nel palcoscenico più importante, l'ho sempre sognato. Ma è solo l’inizio"

Maat Caprini, giovane talento della Fiorentina, ieri ha fatto il suo esordio in maglia viola nel finale di gara della vittoria con l’Inter, subentrando al posto di Moise Kean. Stamani sul proprio prof...

Maat Caprini, giovane talento della Fiorentina, ieri ha fatto il suo esordio in maglia viola nel finale di gara della vittoria con l’Inter, subentrando al posto di Moise Kean. Stamani sul proprio profilo Instagram ha celebrato così l’importante traguardo: “Primi passi nel palcoscenico più importante. Un momento che ho sempre sognato. Ma questo è solo l’inizio”.

BORGHI: "PALLADINO DI ALTO LIVELLO"

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