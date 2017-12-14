Cappellini: "Saponara? Può fare la mezz'ala e l'esterno, ma il meglio lo da come trequartista"

Massimo Cappellini, con un passato da dirigente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Viola: "Il ruolo di Saponara? Da ragazzo ha fatto l’esterno ma il massimo lo ha dato come trequartista,...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2017 18:26

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