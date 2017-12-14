Cappellini: "Saponara? Può fare la mezz'ala e l'esterno, ma il meglio lo da come trequartista"
Massimo Cappellini, con un passato da dirigente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Viola: "Il ruolo di Saponara? Da ragazzo ha fatto l’esterno ma il massimo lo ha dato come trequartista,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 18:26
Massimo Cappellini, con un passato da dirigente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Viola: "Il ruolo di Saponara? Da ragazzo ha fatto l’esterno ma il massimo lo ha dato come trequartista, può farlo sia da solo che in coppia con un altro giocatore in un modulo stile albero di natale. Mezz’ala? Ha provato a farla al Milan, penso che se sta bene viste le sue qualità può stare anche in questa posizione".