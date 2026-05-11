Capozucca promuove Braschi: "Ha un bel fisico, può far bene. Gli va data fiducia e tempo per crescere"

L’ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari ha commentato la prestazione del giovane attaccante della Fiorentina.

L’ex dirigente sportivo Capozucca ha parlato della crescita dei giovani talenti del campionato italiano, soffermandosi in particolare sulla prova offerta da Braschi con la maglia della Fiorentina.

“Ci sono tanti ragazzi interessanti in Serie A, ma guardando la Fiorentina mi ha colpito soprattutto Braschi”, ha spiegato Capozucca. “Aveva già fatto vedere qualcosa anche nella gara di Roma e mi sembra un attaccante che possiede struttura fisica e caratteristiche adatte al calcio professionistico”. L’ex ds ha però invitato a non accelerare troppo i tempi: “Non dico che sia già pronto per il grande salto, però può costruirsi un futuro importante. Serve pazienza e bisogna permettergli di crescere con continuità”.

Infine, una riflessione più generale sull’utilizzo dei giovani: “I ragazzi devono giocare. Se vengono soltanto elogiati senza avere spazio in campo, diventa tutto inutile”.